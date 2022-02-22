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В Кремле заявили о признании ДНР и ЛНР в границах, в которых они были провозглашены

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией суверенными ЛНР и ДНР.

Вопрос о том, идет ли речь идёт о признании в текущих, фактических границах или в бывших административных границах этих республик, был задан Пескову в ходе его общения с журналистами во вторник.

"(Признаны - ИФ) в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены", - ответил Песков.

Журналисты уточнили у него, включают эти границы ли в себя Мариуполь.

"Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют", - сказал Песков.

Ему был задан вопрос, означает ли что, что ДНР и ЛНР признаны "в нынешних границах".

"Добавить мне нечего к этому", - сказал Песков.

Границы, в которых были провозглашены ДНР и ЛНР

Конституции ДНР и ЛНР гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отмечал, что "сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме (о самоопределении, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР), но они (республики - ИФ) считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже".

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в их фактических границах, заявил вечером 21 февраля замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В МИД РФ пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых их власти осуществляют полномочия.

Украина Россия ДНР ЛНР Дмитрий Песков

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