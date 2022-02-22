Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Санкции ЕС коснутся нескольких российских банков, 351 депутата Думы, ряда других лиц

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что главы МИД стран ЕС договорились по первому пакету санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы единогласно договорились по первому пакету санкций", - сказал Ле Дриан во вторник на пресс-конференции в Париже после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

"Это важный момент", - заявил Ле Дриан, не уточняя содержания санкций.

Он передал слово главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю для изложения подробностей. Боррель, в свою очередь, отметил, что пакет санкций, который Евросоюз готовится принять в отношении России, сильно ударит по стране.

"Этот пакет санкций был единогласно одобрен странами-членами. Меры ударят по России, и ударят сильно", - заявил Боррель.

Он также отметил, что ЕС действует, координируясь с США, Великобританией и Канадой, с которыми он тесно контактировал в последние часы.

Кто попадет под санкции

"Сегодня мы согласились, что 351 член российской Государственной Думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, попадет в наш список санкций", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

"Мы согласились подвергнуть санкциям 27 физических и юридически лиц, которые играют роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости", - добавил он.

Под санкции также подпадут банки, которые финансируют операции, проходящие на территории Донбасса. Названия этих банков Боррель не привел.

22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение было принято палатой единогласно, за договор проголосовали 400 человек. Между тем ЕС введет санкции только против 351 депутата.

ЕС будет следить за Россией

"Мы будем смотреть за поведением России и будем готовы повысить уровень санкций", - сказал он.

При этом Боррель, говоря о связанных с Украиной планах РФ, отметил, что "остается много вопросов".

Главе дипломатии ЕС отметил также, что будет продолжать предпринимать попытки для дипломатического урегулирования с Россией ситуации вокруг Украины.

"Мы должны предотвратить конфликт любой ценой. Мы будем продолжать нашу работу... чтобы вернуть Россию к переговорам", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что ЕС, в частности, будет вести такую работу в рамках ООН.