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Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Решение было принято палатой единогласно, передали корреспонденты "Интерфакса".

Дума также проголосовала за предложенную поправку, в соответствии с которой договоры должны вступить в силу с момента публикации. "МИД мы поправили, желая одного: чтобы закон как можно скорее вступил в силу", - разъяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Из-за поправки голосование формально проходило в несколько этапов. После окончательного голосования депутаты аплодировали стоя.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Госдума ЛНР ДНР

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