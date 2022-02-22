В комитете Думы пообещали ответ на санкции ЕС против 351 депутата

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") предупредил, что Россия ответит на санкции ЕС против российских парламентариев, голосовавших за признание республик Донбасса.

"Разъясняю евробюрократам смысл демократии: депутаты в демократии выражают волю своих избирателей, а не зарубежных бюрократов. Ответ будет", - сказал Никонов "Интерфаксу" во вторник.

Он также дал понять, что Россия, рассматривая варианты ответа на новые санкции ЕС, может рассмотреть возможность введения ответных персональных рестрикций с запретом на въезд на территорию РФ. "Как бы наш "чёрный список" на одну шестую часть суши для санкционеров не стал безбрежным", - сказал Никонов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских депутатов, голосовавших за признание ЛНР-ДНР, не способны изменить позицию парламентариев, и что Россия наверняка не оставит такой шаг Евросоюза без ответа, однако ответ этот должен быть выверенным и взвешенным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что санкции Евросоюза, вводимые из-за признания Россией ЛНР и ДНР, коснутся 351 депутата Госдумы, которые голосовали за принятие этого решения. Кроме того, санкции вводятся против 27 физических лиц в РФ.

22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение было принято палатой единогласно, за договор проголосовали 400 депутатов.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.