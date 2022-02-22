Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 146+1 432 167

В комитете Думы пообещали ответ на санкции ЕС против 351 депутата

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") предупредил, что Россия ответит на санкции ЕС против российских парламентариев, голосовавших за признание республик Донбасса.

"Разъясняю евробюрократам смысл демократии: депутаты в демократии выражают волю своих избирателей, а не зарубежных бюрократов. Ответ будет", - сказал Никонов "Интерфаксу" во вторник.

Он также дал понять, что Россия, рассматривая варианты ответа на новые санкции ЕС, может рассмотреть возможность введения ответных персональных рестрикций с запретом на въезд на территорию РФ. "Как бы наш "чёрный список" на одну шестую часть суши для санкционеров не стал безбрежным", - сказал Никонов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских депутатов, голосовавших за признание ЛНР-ДНР, не способны изменить позицию парламентариев, и что Россия наверняка не оставит такой шаг Евросоюза без ответа, однако ответ этот должен быть выверенным и взвешенным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что санкции Евросоюза, вводимые из-за признания Россией ЛНР и ДНР, коснутся 351 депутата Госдумы, которые голосовали за принятие этого решения. Кроме того, санкции вводятся против 27 физических лиц в РФ.

22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение было принято палатой единогласно, за договор проголосовали 400 депутатов.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Госдума ЕС

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 22 февраля

Путин заявил, что территория ЛНР и ДНР проходит по границе областей Украины

Посольство РФ в Лондоне заявило о нелегитимности санкций Великобритании

Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе между РФ и ЛДНР

Минобороны РФ заявило о намерении взять под защиту жителей ДНР и ЛНР

В Совет Федерации поступило обращение президента об использовании ВС РФ за рубежом

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в нападении на композитора Колкера

Электроника под санкциями: справятся ли российские компании в случае западных ограничений в сфере IT

Электроника под санкциями: справятся ли российские компании в случае западных ограничений в сфере IT
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });