Клиенты Промсвязьбанка не смогут использовать карты банка в странах, объявивших санкции

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Санкции против Промсвязьбанка (ПСБ) накладывают ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции, говорится в заявлении ПСБ.

США, Великобритания и ЕС во вторник ввели санкции против Промсвязьбанка в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Соединенные Штаты в рамках мер против ПСБ также вводят санкции против пяти судов - двух нефтяных танкеров, двух контейнеровозов и одного грузового судна, принадлежащих ООО "ПСБ Лизинг", дочерней компании ПСБ. Об этом говорится в заявлении Минфина США, распространенном во вторник.

Речь идет о грузовом судне Baltic Leader, о нефтяных танкерах Linda и Pegas, а также о контейнеровозах Fesco Magadan и Fesco Moneron.

"Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям", - заявили в банке.

Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приема наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России. Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются, ПСБ исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

Все операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы "Мир" не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств.

Промсвязьбанк принадлежит государству, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. Объем предоставленного предприятиям ОПК финансирования составляет 1,5 трлн рублей, говорил в декабре прошлого года глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Промсвязьбанк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". До вчерашнего дня в отношении ПСБ не действовали никакие ограничения со стороны иностранных государств, хотя его позиционирование как "банка для оборонки" и ограничения на раскрытие информации подразумевали, что такой сценарий власти изначально не исключали.