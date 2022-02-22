Главы МИД стран G7 договорились подготовить санкции против РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 провели телефонный разговор, осудили признание Россией ДНР и ЛНР, договорились подготовить санкции против РФ, сообщает во вторник МИД ФРГ.

"В свете последнего развития главы МИД на основе встречи 19 февраля в Мюнхене договорились подготовить следующие шаги, включая расширенные ограничительные меры, в качестве реакции на российское поведение. Они договорились продолжить тесные консультации", - сообщает МИД. В разговоре принимала участие глава германского министерства Анналена Бербок.

Помимо этого, стороны "осудили признание Россией неконтролируемых правительством регионов Донецк и Луганск, а также решение разместить войска в этих регионах".

Ранее главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Они коснутся нескольких российских банков, 351 депутата Госдумы и ряда других лиц. Пакет этих санкций был дополнен решением Германии приостановить процедуру сертификации "Северного потока 2".

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.