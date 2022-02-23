В ЛНР в результате обстрела был разрушен жилой дом

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Жилой дом в подконтрольном Луганской народной республике (ЛНР) поселке Золотое-5 разрушен в результате обстрела со стороны украинской армии во вторник вечером, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 21:30 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении н.п. Золотое-4 - н.п. Золотое-5 применив минометы калибра 120мм", - говорится в сообщении.

По данным представительства, в результате обстрела с украинской стороны разрушен жилой дом.

Как позже уточнил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, жертв и пострадавших в результате обстрела с украинской стороны нет.