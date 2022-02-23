Двое жителей ЛНР погибли в результате обстрела со стороны Украины

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей Луганской народной республики погибли в результате обстрела украинскими силами, говорится в сообщении представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в ЛНР.

"В результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей республики", - говорится в сообщении.

В СЦКК пояснили, что обстрел произошел в 23:35 на направлении Золотое-4 - Березовское.

Украинские силовики, утверждают в СЦКК, применили противотанковый ракетный комплекс.

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