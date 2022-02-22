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Путин подтвердил оказание военной помощи в случае обращения ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по военной помощи ДНР и ЛНР, сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник.

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"По поводу использования вооруженных сил за рубежом: ну а как же? Конечно, мы же подписали вчера договоры. И в этих договорах и с Донецкой Народной республикой, и с Луганской Народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Поскольку там идет конфликт, мы этим решением явно даем понять, что мы, в случае необходимости, намерены исполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.

Но президент отметил, что российские войска необязательно войдут в ДНР и ЛНР в ближайшее время, а вопрос о действиях вооруженных сил на их территориях связал с тем, как сложится ситуация "на земле".

"Во-первых, я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойду после нашей с вами встречи здесь. Первое. Второе: предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, что называется, на земле", - сказал Путин журналистам во вторник, отвечая на вопрос до каких границ дойдут российские войска.

Отвечая на вопрос, можно ли в современном мире решать вопросы силой и оставаться на стороне добра, президент сказал: "Что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра? Но, а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда. Я так не считаю".

"Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - сказал глава государства.

Решение об использовании ВС РФ за пределами страны

Совет Федерации РФ во вторник дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории России в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Голосование по вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в Совет Федерации обращения президента с просьбой. Решение было принято единогласно.

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил на заседании, что это связано с тем, что ситуация в Донбассе обостряется и Россия должна взять жителей под свою защиту.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

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