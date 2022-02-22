Путин увидел выход из кризиса в демилитаризации Украины и отказе от вступления в НАТО

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что лучшим выходом из сложившейся ситуации стал бы отказ Киева от планов на вступление в НАТО.

"Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе и в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах "не теряли лица", чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета", - сказал Путин журналистам во вторник.

Президент также подчеркнул, что единственным фактором, на который можно сегодня реагировать, является демилитаризация Украины.

"И наконец самое главное – если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия, поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", - сказал Путин.

Президент отметил, что все остальное в настоящее время "переворачивается в любую сторону так, как это, например, сделал действующий руководитель Украины, предав анафеме предыдущего, преследуя его в уголовном порядке за какие-то предательские якобы действия".

"Ему не нравятся минские соглашения – также можно было дезавуировать и все возможные соглашения, о которых я сказал, если бы они были приняты действующим руководством. Он бы просто уехал куда-нибудь жить – в Вашингтон, Париж или Берлин и всё. А мы остались бы с вооруженной до зубов антироссией. Это абсолютно не приемлемо, особенно сейчас, после того, как действующее руководство Украины заявило о своих атомных амбициях", - сказал Путин.