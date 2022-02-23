США ввели санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) опубликовало список организаций, которые попали под санкции США как организации, принадлежащие российской госкорпорации ВЭБ.

ВЭБ включен в так называемый SDN-list. По правилам OFAC, ограничения автоматически распространяются и на все юрлица, в которых у фигуранта санкционных списков доля в 50% и более.

По этому правилу под санкциями вместе с ВЭБом оказались 25 его "дочек", среди них OFAC перечисляет "ВЭБ-лизинг", "Российский экспортный центр", Росэксимбанк, компанию "Сибуглемет", дочерние банки ВЭБа в Украине и Белоруссии.

Также под санкции попал футбольный клуб ЦСКА, 77,6% которого принадлежит ВЭБу.

Согласно документу, США дали срок до 24 марта на сворачивание операций с ВЭБом и его дочерними структурами. В санкционной практике неоднократно имели место случаи продления подобных дедлайнов.

ВЭБ уже давно находится под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.

Пресс-служба госкорпорации заявила, что организация продолжит выполнять принятые на себя обязательства.

"Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов. ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты", - сообщила пресс-служба ВЭБа.

Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии - способствовать развитию российской экономики России, отмечается в сообщении.