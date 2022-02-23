СЦКК сообщил об обстрелах украинскими военными 10 населенных пунктов ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение часа 15 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрелы с украинской стороны зафиксированы в среду утром в промежутке времени с 03:05 до 04:15 по местному времени (совпадает с московским - ИФ). В представительстве уточнили, что под огнем украинской армии оказались десять населенных пунктов ЛНР.

Как говорится в сообщении, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.