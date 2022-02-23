За неделю в ДНР зафиксировали почти 350 обстрелов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - 342 обстрела со стороны ВСУ зафиксировали в ДНР за неделю, сообщает в среду представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что наблюдатели центра и ремонтная бригада энергетиков попали в Донецкой народной республике под минометный обстрел.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.