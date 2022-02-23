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Пушилин счел санкции Байдена опосредованным признанием ДНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что введение санкций США в отношении республик является опосредованным признанием субъектов с их стороны.

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"Что касается данных шагов и первого заявления - первое санкционное после признания, то есть по сути опосредованно Байден нас признал, как субъекты - ДНР и ЛНР, более того, мы видим сейчас следующую серию - информационной блокады, которую нам сейчас устраивают в режиме реального времени", - сказал он в интервью в эфире youtube-канала Соловьев-Live в среду.

Накануне Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Белый дом. Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов. Кроме того, данный указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

Отмечается, что все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будут заблокированы.

ДНР Денис Пушилин

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