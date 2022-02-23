Блинкен пригрозил РФ "массивными последствиями" в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнется с "массивными последствиями".

"Если Россия продолжит агрессивные действия против Украины, она столкнется с массивными последствиями", - сказал он журналистам по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Блинкен добавил, что "об этом четко заявили не только США, но практически все наши союзники и партнеры".

Он отметил, что такие действия Москвы приведут к усилению НАТО в Европе, Украине будет предоставлена дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная поддержка.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что США рассчитывают на то, что уже объявленные санкции станут сдерживающим фактором, а введение дополнительных может не понадобиться.

По ее словам, США предусмотрели "целый спектр" ограничений, которые могут вводиться поэтапно, если Россия "продолжит развивать нынешние меры" в отношении Украины.

Кулеба после переговоров с Блинкеном заявил, журналистам, что "введение санкций волнами - это то, что может работать, если это будет продолжаться устойчиво".

Он подчеркнул: "Давление должно наращиваться. Если это включает регулярный выпуск распоряжений о новых санкциях, мы будем более, чем рады видеть это".

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер.

В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и не европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

Санкции, по его словам, предусматривают также меры против российских элит, заявил президент США Джо Байден.

"Со среды мы начнем вводить санкции и против российских элит и их родственников", - добавил президент США.

Пакет санкций ЕС в отношении РФ за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) был дополнен решением Германии приостановить процедуру сертификации "Северного потока 2", что заслуживает одобрения, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что приостановил процесс сертификации "Северного потока 2": "Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен".