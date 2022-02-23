Глава Минцифры Украины заявил о новой DDOS-атаке на свою страну

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о начале DDoS-атаки на сайты украинских государственных органов, в частности, Верховной рады, правительства и МИД, а также банков.

"Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки", - написал он в своем телеграм-канале.

Федоров также сообщил, что государственный портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолевают кибератаку и продолжают работать стабильно.

Ранее стало известно, что, в частности, официальные сайты Рады, правительства, МИД перестали открываться. Кроме того, с перебоями работали сайты службы безопасности, МВД и министерства обороны Украины.

Предыдущая кибератака на информационные ресурсы Украины была зафиксирована 15 февраля. Были выявлены перебои в работе веб-сервисов ПриватБанка и Ощадбанка, атакам подверглись сайты министерства обороны и ВС Украины. Федоров тогда сказал, что в этот день была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. По его словам, она готовилась заранее, а ее стоимость "составляет миллионы долларов". Как заявлял Федоров, "целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику".