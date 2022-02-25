Российского посла снова вызвали в МИД Финляндии из-за Украины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова второй раз на этой неделе вызвали в МИД Финляндии в связи с российской спецоперацией на Украине, сообщило финское внешнеполитическое ведомство.

В министерстве послу выразили "решительное осуждение российского военного нападения на Украину", а также пообещали твердую поддержку Украине и украинскому народу.

В прошлый раз Кузнецова вызывали в МИД 23 февраля. Тогда ему высказали осуждение односторонних действий России, которые нарушили территориальную целостность Украины и нарушили Минские соглашения.

В этот же день МИД сообщил, что посол Финляндии в Киеве и персонал посольства покинули Украину.