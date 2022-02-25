Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Российского посла снова вызвали в МИД Финляндии из-за Украины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова второй раз на этой неделе вызвали в МИД Финляндии в связи с российской спецоперацией на Украине, сообщило финское внешнеполитическое ведомство.

В министерстве послу выразили "решительное осуждение российского военного нападения на Украину", а также пообещали твердую поддержку Украине и украинскому народу.

В прошлый раз Кузнецова вызывали в МИД 23 февраля. Тогда ему высказали осуждение односторонних действий России, которые нарушили территориальную целостность Украины и нарушили Минские соглашения.

В этот же день МИД сообщил, что посол Финляндии в Киеве и персонал посольства покинули Украину.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

12
Последствия взрыва в КиевеВ метро КиеваПробки на дорогах КиеваЖители Киева на железнодорожном вокзалеОчередь в магазин за водойМестные жители следят за новостями в бомбоубежищеОчередь к банкоматам на одной из улиц городаКиевляне укрываются в метроПробки на выезде из КиеваОчередь к автозаправочной станцииОчередь к автобусам
Последствия взрыва в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Финляндия МИД Украина Павел Кузнецов Хельсинки

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Киеве снова объявлена воздушная тревога

В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Военная операция на Украине

Министр финансов Франции отметил, что отключение РФ от SWIFT не снято с повестки

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании
Военная операция на Украине

ВС РФ вывели из строя 118 военных объектов на Украине и сбили пять самолетов

Военная операция на Украине

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 431 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Военная операция на Украине

Южная Корея готова присоединиться к санкциям США и ЕС против России

Военная операция на Украине

Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Военная операция на Украине

Новые санкции ЕС затронут 70% банковского рынка РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код