ДНР опровергла заявления Киева об ударах по гражданским объектам на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг заявления Киева о том, что гражданские объекты на территории Украины подвергаются военным ударам.

"Заявления украинской стороны о том, что уничтожаются гражданские объекты - это ложь. Уничтожаются только военные объекты", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он заявил, что специальная военная операция стала ответом на агрессивные действия Киева в Донбассе.

"Восемь лет агрессии по отношению к Донбассу привели к тому, что главы ДНР и ЛНР вынуждены были обратиться к РФ за военной помощью. Беспредел привел к тому, что РФ приняла решение провести специальную военную операцию", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Президент РФ объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.