В Киеве объявили о воздушной угрозе над столицей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В киевской мэрии сообщили о воздушной угрозе над столицей.

"Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой мэрии в четверг утром.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.