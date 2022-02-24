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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В Киеве объявили о воздушной угрозе над столицей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В киевской мэрии сообщили о воздушной угрозе над столицей.

"Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой мэрии в четверг утром.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

Хроника Военная операция на Украине
Киев Украина

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