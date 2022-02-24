Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:22

Байден пообещал Зеленскому жесткие санкции в отношении России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что после намеченной на четверг встречи с лидерами G7 "США и союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России", сообщил Белый дом.

Два лидера провели телефонный разговор. Зеленский попросил Байдена призвать мировых лидеров четко выступить против действий России и поддержать народ Украины.

Байден в разговоре с Зеленским "осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных на Украину" и сообщил о шагах, которые делают США для того, чтобы эти действия осудило все мировое сообщество.

Президент США напомнил, что планирует встречи с лидерами стран "Большой семерки" и по итогам этой встречи против России будут введены жесткие санкции.

Он также пообещал помощь и поддержку Украине и украинскому народу.

Президент Владимир Путин утром в четверг объявил о начале военной операции на Украине. Байден уже осудил это решение.

Хроника Военная операция на Украине
Джо Байден Владимир Зеленский Украина США

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

ГСЧС Украины сообщило о захвате сел Меловое и Городище в Луганской области

Рада ввела военное положение на Украине

В Минобороны РФ сообщили о подавлении средств ПВО Украины

В Минобороны РФ сообщили о подавлении средств ПВО Украины

Украинские пограничники сообщили об атаке границы со стороны России и Белоруссии

Военная операция на Украине

Минобороны России отрицает, что на Украине сбили российский самолет

Военная операция на Украине

В Киеве образовались очереди на АЗС

В Киеве образовались очереди на АЗС
Военная операция на Украине

Все силовые и специальные службы Украины подняты по тревоге

Все силовые и специальные службы Украины подняты по тревоге
Военная операция на Украине

В ДНР заявили об обстреле украинских военных по всей линии фронта

Военная операция на Украине

Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

Зеленский объявил о введении военного положения на Украине
Военная операция на Украине

Войска ЛНР начали штурм города Счастье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });