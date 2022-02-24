ДНР за 8 дней зафиксировала 400 обстрелов и гибель пяти мирных жителей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - С начала активных боевых действий в ДНР зафиксировали почти 400 обстрелов, пятеро мирных жителей погибли, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За восемь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 395 нарушений режима прекращения огня. Всего противником выпущено 5030 боеприпасов различного калибра. Погибли пять мирных жителей", - говорится в сообщении, распространенном в четверг представительством ДНР в СЦКК.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились за помощью к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В настоящее время на территории Донецкой и Луганской областей совместно с ВС РФ начата специальная военная операция. Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ используя все доступные средства поражения.