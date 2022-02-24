Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Власти ДНР приостановили эвакуацию в Россию

Власти ДНР приостановили эвакуацию в Россию
Фото: Maxim Romanov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Жертвы есть в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики, эвакуация граждан в РФ приостанавливается, сообщил в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) глава ДНР Денис Пушилин.

"К сожалению, есть и раненные, и погибшие как среди военных, так и среди мирного населения", - сказал он.

По словам Пушилина, эвакуация из ДНР временно приостановлена.

"Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением", - сказал он.

Он также заявил, что украинские солдаты в Донбассе частично сдаются в плен. "Мы видим, что ВСУ частично сдаются в плен. Количество пленных растет", - сказал Пушилин.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР ранее заявляло о планах вывезти до 700 тыс. человек.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

13
Хроника Военная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин Донбасс

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о подготовке западных компаний к санкциям против России

Военная операция на Украине

Боррель предупредил, что РФ может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией"

Военная операция на Украине

Офис Зеленского сообщил о более чем 40 погибших в боях

Офис Зеленского сообщил о более чем 40 погибших в боях
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что не применяет ракеты, авиацию и артиллерию против городов Украины

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Глава МИД Германии анонсировала "самые масштабные" санкции против России

Глава МИД Германии анонсировала "самые масштабные" санкции против России
Военная операция на Украине

Минск рекомендовал белорусам покинуть Украину

Военная операция на Украине

Правительство Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП

Военная операция на Украине

Министр обороны Украины пообещал оружие добровольцам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });