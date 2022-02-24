Власти ДНР приостановили эвакуацию в Россию

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Жертвы есть в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики, эвакуация граждан в РФ приостанавливается, сообщил в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) глава ДНР Денис Пушилин.

"К сожалению, есть и раненные, и погибшие как среди военных, так и среди мирного населения", - сказал он.

По словам Пушилина, эвакуация из ДНР временно приостановлена.

"Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением", - сказал он.

Он также заявил, что украинские солдаты в Донбассе частично сдаются в плен. "Мы видим, что ВСУ частично сдаются в плен. Количество пленных растет", - сказал Пушилин.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР ранее заявляло о планах вывезти до 700 тыс. человек.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.