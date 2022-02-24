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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Более 9 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ за сутки

Более 9 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ за сутки
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли более 9 тысяч жителей ЛНР и ДНР, сообщает в четверг пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тыс. человек.

На утро 24 февраля в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6 870 человек, в том числе 3 533 ребенка.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому. В Ростовской области готовят для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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ФСБ Донбасс Ростовская область

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