Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Силы народных милиций Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при поддержке российских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг.

"Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил", - сказал Конашенков.

По его словам, "прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ".

"Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра", - сообщил Конашенков.

"Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику", - сказал он.

Конашенков заявил, что обстрелы со стороны украинской армии привели к жертвам среди мирных жителей на Донбассе.