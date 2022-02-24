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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Канада введет санкции против банков РФ, министров и российской элиты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении нового, более жесткого пакета санкций в отношении России, который затронет ряд крупных банков РФ, министров обороны, финансов и юстиции, а также представителей российской элиты.

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"Мы вводим новые жесткие санкции. Эти санкции затронут 58 юридических и физических лиц, включая членов российской элиты и их семьи, а также, в частности, ЧВК "Вагнер" и крупные российские банки. Мы также наложим санкции на членов Совета Безопасности РФ, включая министра обороны, министра финансов и министра юстиции", - заявил Трюдо во время выступления.

Он также отметил, что с этого момента Канада отзывает все разрешения на экспорт в Россию.

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

Канада Джастин Трюдо Россия

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