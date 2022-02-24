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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

США ограничили экспорт полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров в РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Меры Вашингтона по экспортному контролю в отношении РФ коснутся полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров, что повлияет на сферу обороны, аэрокосмическую отрасль и кораблестроение, говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в четверг.

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"Специальные направленные на Россию меры Бюро промышленности и безопасности США (BIS) устанавливают политику отказа от поставок важной продукции, на которую полагается Москва для своей оборонной сферы, аэрокосмической отрасли и для кораблестроения", - говорится в заявлении Минторга.

Отмечается, что ограничения коснутся "полупроводников, компьютеров, телекоммуникации, оборудование информационной безопасности, лазеров и сенсоров".

Ранее в четверг президент Байден сообщил о введении новых жестких санкций против РФ за военную операцию на Украине, в том числе ограничения на экспорт и блокировку половины высокотехнологического импорта.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина

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