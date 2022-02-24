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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

США расширили беспилотную зону близ Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США запретило своим авиакомпаниям выполнять полеты во всем воздушном пространстве Украины, Белоруссии и над западными районами России, сообщают американские СМИ.

До этого действовал запрет на полеты только в ряде восточных районов Украины.

Вместе с тем, отмечается, что ограничения распространяются только на гражданскую авиацию.

Ранее в четверг Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предупредило о высоком уровне опасности полетов гражданской авиации над территорией Украины и рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства близ российско-украинской и белорусско-украинской границ.

Росавиация на фоне военных действий на Украине сообщила ранее о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов не только по этим направлениям, но и в другие южные города страны, в том числе Сочи, Астрахань, Липецк, Минеральные Воды, Владикавказ, Волгоград.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Белоруссия Украина

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