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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

На Украине объявлена всеобщая мобилизация

На Украине объявлена всеобщая мобилизация
Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О всеобщей мобилизации".

Как говорится в опубликованном на сайте главы государства документе, в связи военной операцией РФ на территории Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой 106 Конституции Украины, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.

Мобилизацию поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и в Киеве.

Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

Ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Зеленский

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