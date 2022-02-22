В Минске "с пониманием восприняли" решение Москвы о признании ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии с пониманием относятся к решению России о признании Донецкой и Луганской народных республик, намерены действовать с учетом складывающейся обстановки и исходя из стратегического союзничества с Россией, говорится в заявлении МИД Белоруссии, распространенном во вторник.

"Белоруссия неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику", - говорится в заявлении.

"Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в Восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним. Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Белоруссии по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример", - подчеркнули в МИД республики.

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что такой шаг России имеет не только политическое, но и гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. В Минске подчеркивают, что остаются последовательными сторонниками мирного урегулирования проблемы.

"Белоруссия всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами. Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, закрывающих дорогу к миру". - сказано в заявлении.

В МИД Белоруссии заявили об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в регионе, подчеркнули, что будут действовать с учетом союзнических отношений с Россией.

"Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции. Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации", - подытожили в МИД Белоруссии.