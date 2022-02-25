Белый дом сообщил о поддержании контакта с Зеленским

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США контактируют с президентом Украины Владимиром Зеленским в контексте обеспечения безопасности, заявила представить Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с президентом Зеленским, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ему всевозможную поддержку", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Она также отметила, что США готовы принять беженцев из Украины.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них, если не большинство, пожелают отправиться в Европу и соседние страны", - сказала Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что США работают с европейскими странами насчет беженцев.

"Мы уже некоторое время говорим и общаемся с европейцами по этому поводу", - добавила она.

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация.