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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

Белый дом сообщил о поддержании контакта с Зеленским

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США контактируют с президентом Украины Владимиром Зеленским в контексте обеспечения безопасности, заявила представить Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с президентом Зеленским, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ему всевозможную поддержку", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Она также отметила, что США готовы принять беженцев из Украины.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них, если не большинство, пожелают отправиться в Европу и соседние страны", - сказала Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что США работают с европейскими странами насчет беженцев.

"Мы уже некоторое время говорим и общаемся с европейцами по этому поводу", - добавила она.

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация.

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина

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