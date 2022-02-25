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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В столице Украины объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!" - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Накануне в Киеве и Киевской области введен комендантский час с 22:00 до 7:00, в тот день в Киеве также объявляли воздушную тревогу.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
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