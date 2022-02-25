В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В столице Украины объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!" - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию.
Накануне в Киеве и Киевской области введен комендантский час с 22:00 до 7:00, в тот день в Киеве также объявляли воздушную тревогу.