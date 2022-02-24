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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

В Киеве и Киевской области введен комендантский час с 22:00 до 7:00

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - написал Кличко в четверг вечером в Telegram-канале.

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"Станции метрополитена (во время комендантского часа - ИФ) будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме. Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявил мэр.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе также вводится комендантский час

"На территории Киевской области вводится комендантский час с 22:00 до 7:00. Соответствующее распоряжение подписал я согласно указу президента Украины "О введении военного положения в Украине" №64/2022 и закона Украины "О правовом режиме военного положения", - написал Кулеба в фейсбуке.

Комендантский час начинает действовать с 24 февраля по всей территории Киевской области. Это означает запрет на пребывание на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

Хроника Военная операция на Украине
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