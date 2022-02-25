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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Зеленский попросил Бухарестскую девятку об оборонной помощи Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) с просьбой о предоставлении Киеву оборонной помощи.

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"Обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров", - написал Зеленский в твиттере в пятницу.

Он добавил, что Украина также нуждается в антивоенной коалиции.

Президент России Владимир Путин в четверг утром сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Обстановка в городах Украины

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Последствия обстрела в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина

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