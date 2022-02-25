Зеленский попросил Бухарестскую девятку об оборонной помощи Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) с просьбой о предоставлении Киеву оборонной помощи.

"Обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров", - написал Зеленский в твиттере в пятницу.

Он добавил, что Украина также нуждается в антивоенной коалиции.

Президент России Владимир Путин в четверг утром сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе.