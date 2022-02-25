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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

США подтвердили, что введут санкции против президента и главы МИД РФ

США подтвердили, что введут санкции против президента и главы МИД РФ
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США собирается ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"В координации с нашими европейскими союзниками, мы присоединимся к ним и введем санкции против президента Путина, главы МИД Лаврова, членов Совбеза", - сказала она на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Вашингтон собирается ввести санкции против Путина и Лаврова. По их данным, США могут сделать это уже в пятницу.

В свою очередь, ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе решили ввести санкции против президента и главы МИД РФ.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Россия

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