США подтвердили, что введут санкции против президента и главы МИД РФ

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США собирается ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"В координации с нашими европейскими союзниками, мы присоединимся к ним и введем санкции против президента Путина, главы МИД Лаврова, членов Совбеза", - сказала она на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Вашингтон собирается ввести санкции против Путина и Лаврова. По их данным, США могут сделать это уже в пятницу.

В свою очередь, ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе решили ввести санкции против президента и главы МИД РФ.