CNN сообщил о планах США ввести санкции против Путина

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с этим решением.

Путин станет самым высокопоставленным россиянином, который попадет под санкции за вторжение на Украину. Один из источников телекомпании допустил, что под персональные ограничения могут попасть и другие российские чиновники.

Президент США Джо Байден ранее говорил CNN, что санкции против Путина "находятся на столе" среди прочих вариантов, но конкретное решение еще не принято.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, на просьбу прокомментировать эту информацию телекомпании ответил: "Мы рассматриваем все возможные опции. (...) Ищем дополнительные возможности оказать давление на Россию".

25 февраля персональные санкции против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова ввел Евросоюз. Счета обоих в ЕС будут заблокированы.

Вскоре такие же санкции ввело правительство Великобритании.