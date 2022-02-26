Премьер Канады сообщил о решении ввести санкции против президента и главы МИД РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, передают канадские СМИ.

"Мы введем санкции против президента России Путина... и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал Трюдо, выступивший с заявлением в ночь на субботу.

Кроме того, Трюдо заявил, что Канада поддерживает отключение России от системы SWIFT.

Ранее США подтвердили, что введут санкции против Путина и Лаврова. В свою очередь, ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе решили ввести санкции против президента и главы МИД РФ. Власти Великобритании также внесли президента РФ и главу МИД РФ в санкционный список.