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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Что случилось этой ночью: суббота, 26 февраля

Вход военных РФ в Мелитополь, санкции против Путина и Лаврова, заявление МИД РФ об отказе Украины от переговоров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные вошли в Мелитополь. В Минобороны РФ заявили, что подразделения после высадки морского десанта совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в город. По данным ведомства, при передвижении по городу мелитопольцы приветствовали военнослужащих РФ.

- США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова. В заявлении главы Минфина отмечается, что США "будут продолжать вводить ограничительные меры против "российских элит". О санкциях против президента России и главы МИД РФ объявили Великобритания, Евросоюз и Канада. Ограничения, веденные Лондоном, предусматривают замораживание активов. ЕС также ввел санкции против Мишустина, Медведева, Иванова и Колокольцева. Среди подпадающих под ограничительные меры Брюсселя был назван и ряд структур при администрации президента РФ, центр связи Минобороны, Служба внешней разведки - всего 64 структуры.

- В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу. В офисе Зеленского опровергли эту информацию и рассказали, что согласились на переговоры. Киев добавил, что стороны консультируются о месте и времени проведения этого процесса.

- Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники. Издание указывает, что президент Украины "до сих пор отказывался уезжать".

- Партия польской военной помощи прибыла на Украину. По сообщению офиса Зеленского, Варшава передает первым пакетом минометы, боеприпасы к ним, БПЛА и другое вооружение. Польша также выразила готовность передать Украине ПТРК "Javelin" и автоматы "Grot".

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