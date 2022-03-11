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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Орбиту МКС скорректируют для подготовки к прибытию "Союз МС-21"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректируют в пятницу для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21".

По данным госкорпорации "Роскосмос", в 22:35 мск будет выдана команда на включение двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработают 320,07 секунды.

"После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 418,44 км", - сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации отмечают, что коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союз МС-19".

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года.

Посадка корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:26 по московскому времени.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, а также астронавтов НАСА Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

МКС Союз МС-21

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