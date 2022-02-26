ВМФ России уничтожил восемь украинских военных катеров
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщает о задействовании Военно-морского флота в ходе спецоперации на Украине, уничтожено восемь катеров ВСУ.
"Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что Вооружённые силы РФ уничтожили на территории Украины 821 объект военной инфраструктуры.