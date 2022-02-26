Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

ВМФ России уничтожил восемь украинских военных катеров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщает о задействовании Военно-морского флота в ходе спецоперации на Украине, уничтожено восемь катеров ВСУ.

"Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что Вооружённые силы РФ уничтожили на территории Украины 821 объект военной инфраструктуры.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Миноборонф РФ Украина

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Что случилось этой ночью: суббота, 26 февраля

Военная операция на Украине

Байден распорядился срочно предоставить Украине финансовую помощь на военные нужды

Байден распорядился срочно предоставить Украине финансовую помощь на военные нужды
Военная операция на Украине

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать домов и укрытий

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать домов и укрытий
Военная операция на Украине

Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева

Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева
Военная операция на Украине

Постпред РФ при ООН опроверг информацию о гибели гражданских лиц на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код