Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы РФ уничтожили на территории Украины 821 объект военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.

Было уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Он также сообщил, что российские военные применили высокоточное оружие против объектов ВСУ этой ночью. "В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", - отметил Конашенков. Он заверил, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

Минобороны РФ также подтвердили о контроле над городом Мелитополь в Запорожье. "Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - сказал он.