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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

В Минобороны РФ отрицают российский ракетный удар по жилому дому в Киеве

По словам источника, в дом попала украинская зенитная ракета

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому дому в Киеве.

"Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты", - сказал в субботу источник в Минобороны РФ.

В миреИсточник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по КиевуИсточник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по КиевуЧитать подробнее

"На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", - сказал источник.

"После потери аэродрома Гостомель три пусковых установки "Бук-М1" ПВО вооруженных сил Украины 25 февраля были переброшены для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны. Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", скорее всего, является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении ВСУ с советских времен", - сказал источник.

Ранее в субботу в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла удар крылатыми ракетами с кораблей и самолетов по украинской военной инфраструктуре.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Киев

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