Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Ростуризм начал формировать списки застрявших в Болгарии туристов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм, МИД и Росавиация формируют списки российских туристов, застрявших в Болгарии из-за закрытия воздушного пространства этой страны для перевозчиков РФ, ведомство советует организованным туристам обращаться к своим туроператорам, а самостоятельным - к авиаперевозчикам.

"На данный момент Ростуризмом совместно с Минтрансом, Росавиацией и МИД России формируется перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из Болгарии, для организации их возвращения домой", - говорится в сообщении ведомства.

В миреБолгария закрыла воздушное пространство страны для российских самолетовЧитать подробнее

Как подчеркивается в сообщении, в связи с закрытием воздушного пространства Болгарии для российских авиаперевозчиков и зеркальным закрытием воздушного пространства России для болгарских авиаперевозчиков посещение Болгарии с использованием прямого авиасообщения с 26 февраля 2022 года российскими гражданами с туристическими целями не представляется возможным.

"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, рассмотреть возможность замены данного направления на другие направления, либо перенести путешествия. Туристы, которые приобрели туристский продукт в Болгарию, вправе обращаться по месту его приобретения для его замены или переноса сроков поездки", - говорится в сообщении Ростуризма.

Организованным туристам, которые уже находятся в Болгарии, ведомство советует обратиться к своему туроператору для урегулирования маршрута возвращения в Россию и зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России. Самостоятельным туристам, находящимся в Болгарии, необходимо обратиться к представителям авиакомпании, на рейсы которой куплен обратный билет, и в случае возникновения сложностей - в консульство России в Болгарии, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России.

Ранее в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в Болгарии находятся от 300 до 500 организованных туристов из России.

Болгария МИД России Минтранс Росавиация

Новости по теме

Новости

Байден счел, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"

В городе Ровеньки в ЛНР на нефтебазе загорелись 200 тонн дизельного топлива

Взрыв произошел в городе Ровеньки в ЛНР

Германия решила направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры"

Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заподозрили американские дроны в наводке украинских катеров

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код