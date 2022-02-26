РФ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, сообщила Росавиация.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по Москве для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - сказано в сообщении.

Решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками.

"Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", - уточнили в ведомстве.

Три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша. В субботу о своем решении заявила Эстония.

26 февраля министр юстиции Латвии Янис Борданс подтвердил, что пространство Латвии также будет закрыто для российских самолетов.Министр сообщения Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского союза. По словам министра, в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в области гражданской авиации, и решение об их реализации страны примут уже в ближайшее время.