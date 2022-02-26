РФ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Румынии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Румынии, сообщила Росавиация.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков республики Румынии и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - сказано в сообщении.

Решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии для российских воздушных судов.

"Полеты из Румынии могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", - уточнили в ведомстве.

Ранее РФ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Эти страны с полуночи закрыли для РФ свое воздушное пространство, в субботу о своем решении также заявила Эстония.