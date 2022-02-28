Песков отметил индифферентное отношение Путина к санкциям против него

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин безразличен к решениям ввести против него персональные санкции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и так далее, но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год, - в размере прицепа и квартиры, и еще там каких-то банковских вкладов - у президента нет", - сказал он на брифинге.

"Но если брать с точки зрения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно", - сказал Песков.

Санкции против Путина и главы МИД России Сергея Лаврова ввели США, Евросоюз, Великобритания и Канада. Австралия ввела санкции против Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Bloomberg сообщил, что под санкции ЕС может попасть и Дмитрий Песков.