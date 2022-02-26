Советник Зеленского заявил, что он согласен только на полноценные переговоры с РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - заявил Подоляк в субботу.

По его словам, "Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве".

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистическая амбиция", - сказал Подоляк.