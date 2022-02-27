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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Украинцы составили большую часть въехавших за минувшие сутки в Белоруссию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Граждане Украины составили большую часть въехавших за минувшие сутки в Белоруссию на белорусско-украинском участке границы, сообщили в Госпогранкомитете республики в воскресенье.

"С 6:00 26 февраля по 6:00 27 февраля в нашу страну с украинской территории удалось выехать 14 гражданам Беларуси, 65 - Украины и 28 - иных государств - всего 107 лицам", - говорится в сообщении.

"Белорусская сторона не прекращает пропуск граждан, однако сопредельная сторона сообщила в СМИ о временном закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью", - отметили в ведомстве.

Белоруссия Украина

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