Украинцы составили большую часть въехавших за минувшие сутки в Белоруссию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Граждане Украины составили большую часть въехавших за минувшие сутки в Белоруссию на белорусско-украинском участке границы, сообщили в Госпогранкомитете республики в воскресенье.

"С 6:00 26 февраля по 6:00 27 февраля в нашу страну с украинской территории удалось выехать 14 гражданам Беларуси, 65 - Украины и 28 - иных государств - всего 107 лицам", - говорится в сообщении.

"Белорусская сторона не прекращает пропуск граждан, однако сопредельная сторона сообщила в СМИ о временном закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью", - отметили в ведомстве.