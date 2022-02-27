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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Песков отметил, что Украина сама выбрала Гомель для переговоров с РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона сама предложила Гомель как место для переговоров с Россией, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление", - сказал он.

"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", - отметил Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, "в ближайшее время будет заявление Мединского, мы его распространим".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия.

Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Белоруссия Дмитрий Песков

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