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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Офис президента Украины назвал условия для переговоров с Россией

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия, говоря о переговорах, пытается выдвинуть Украине ультимативные условия.

"Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы давно и категорически отказались", - сказал он в комментарии, распространенном в воскресенье.

Как сказал Подоляк, возможны "согласованный формат (переговоров - ИФ), согласованное место, реальное содержание и справедливый результат", но, если Россия, по его словам, прекратит манипуляции вокруг переговоров.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.

Однако президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия. Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия.

Позже Песков сказал журналистам, что украинская сторона сама предложила Гомель (город в Белоруссии - ИФ) как место для переговоров с Россией.

Обстановка в городах Украины

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Последствия обстрела в КиевеЖители Харькова укрываются в метрополитенеЖитель МариуполяЖурналисты ищут убежище в подвале гостиницы Краматорска во время обстрелаЖители Харькова во двореЛюди на автобусной станции в КиевеГраждане Украины, прибывшие в пограничный польский город Пшемысль из Одессы через ЛьвовУкраинский военный танк возле Потемкинской лестницы в центре ОдессыПоследствия ракетных ударов под МариуполемКолонны бронетехники на территории ДНР
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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Михаил Подоляк

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