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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Лукашенко попросил у РФ оружие, способное нанести противнику "неприемлемый ущерб"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании договориться в Россией о поставках дополнительной техники, способной нанести противнику "неприемлемый ущерб".

"Планы защиты Белоруссии разработаны. В ближайшее время - мы уже знаем, какая нам нужна дополнительная техника, - мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой ущерб неприемлемый, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - заявил Лукашенко журналистам после голосования на референдуме в воскресенье в Минске. Прямую трансляцию с участка для голосования вел телеканал "Беларусь 1".

Он отметил, что белорусские войска находятся в казармах в местах своей дислокации, но при необходимости готовы в течение нескольких часов ответить на возможные вызовы.

Ранее Лукашенко просил у "старших братьев" в качестве подарка ракетные комплексы "Искандер". А Западу грозил размещением в республике не просто ядерного, а "сверхъядерного" оружия.

Белоруссия Александр Лукашенко

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